Søren Pilmark er en af landets mest folkekære skuespillere, men han bryder sig faktisk ikke rigtig om at dele ud til netop folket af, hvad han laver, når han fri. Foto: HenningFaktisk er han helst fri for både pressen og spørgsmål om sit privatliv, må man forstå.

Men den folkekære skuespiller Søren Pilmark stiller alligevel lidt meta-agtigt op til et kæmpe interview, hvor han fortæller om sig selv, sin familie og sin karriere., hvor manden bag 'Blinkende Lygter'-Torkild adresserer, at han faktisk ikke synes, at hans meninger om dit og dat rager folk.

- Det lyder forkælet i folks ører, for jeg har selv valgt at blive skuespiller. Men det er jo ikke mig, der står deroppe. Det er noget, jeg leger, og det rager ikke nogen, hvem jeg er, når jeg har fri. Hvad rager det folk, at min yndlingsfarve er blå, og min yndlingsskuespiller er Robert De Niro? Begge ting passer, men hvad kommer det andre ved, spørger Søren Pilmark retorisk i det store interview. headtopics.com

Søren Pilmark er en fjerdedel af 'Ørkenens Sønner', der senere i år har premiere på deres helt nye show. Foto: Linda Johansen/PolfotoMåske netop derfor var Pilmark varsom og i tvivl, da han tilbage i år 2000 fik tilbudt en rolle i nogle DSB-reklamer, hvor han skulle spille Bahnsen - etFor hvad ville folk mon sige? Ville det gå ud over karrieren?

Det kommer han også vidt omkring i Ud & Se-interviewet, hvor han beretter, at det, der i sidste ende gjorde udslaget for hans ja til tjansen som Bahnsen, var, at rollen simpelthen gav kassen. Han erkender samtidig, at han arbejdede som 'et pisket svin' dengang, og også havde små børn at tage hensyn til. Derfor valgte han mønt på bekostning af mavefornemmelse. Siden kørte reklameserien i en periode på 11 år.- Indtjeningen var så overvældende, at jeg ikke behøvede at stå på en scene hver aften, men kunne blive hjemme og læse godnathistorie for mine børn. headtopics.com

