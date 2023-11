Husket til live

Når kærligheden er svær eller smertefuld, kan det være fristende med simple forklaringer, der placerer årsagen uden for os selv. Men måske er det ikke altid fars eller mors skyld.Mudder på markerne, fugtige kældre, myg med vestnilfeber og oversvømmede gader. Danmark bliver sjaskvådt, når temperaturen forventeligt stiger 2,8 grader.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVMIDTVEST: Missede prinsens fødselsdag: Komiker giver Nikolaj plaster på såret, når nu kommunen ikke gørLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

INGDK: Her bliver det livsfarligt at bo når temperaturen stiger endnu mereNyt studie kortlægger, hvor befolkninger i et stigende antal timer vil opleve temperaturer, som kan være livstruende.

Kilde: ingdk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Dørmænd i Jomfru Ane Gade vil underrette kommunen, når mindreårige vil ind | NyhederDørmænd i Jomfru Ane Gade i Aalborg vil fremover lave underretninger til kommunen, når mindreårige gentagende gange forsøger at komme ind på beværtninger i festgaden.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DAGENSDK: Mor til to går uden mad i perioder: Når du hører hvorfor, taber du kæbenKvinden vil gå langt for sine katte.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: 10 ud af 20 direktører i Region Nordjylland bor ikke i landsdelen | NyhederNår direktørerne i Region Nordjylland skal på arbejde, så har de fleste af dem ganske langt.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DAGENSDK: Familien tager Ryanair-fly til Pisa af én helt særlig årsag: Folk kan ikke tro deres egne ører, når de hører hvorforFolk taber kæben, når de hører hvorfor.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕