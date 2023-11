Husker du fodboldsvindleren, der snød Viborg FF? Nu er der nyt om ham

Over for det hollandske medie Algemeen Dagblad bekræfter den hollandske anklagemyndighed nemlig, at Verhagen snart bliver udleveret til Holland, fordi han er efterlyst for flere forhold - blandt andet væbnet røveri.

Viborg FF hentede derfor Verhagen på agentens anbefaling, og samtidig havde klubben en forhåbning om at få en økonomisk gevinst ud af at sælge ham videre. Viborg FF fyrede efterfølgende Verhagen, og allerede den 26. november blev han anholdt af politiet. Her var årsagen dog i første omgang noget andet, for her blev han sigtet for røveri af en kiosk i Viborg samt vold og trusler mod sin daværende chilenske kæreste.

Verhagen blev samme dag fanget igen, og efterfølgende blev han idømt fængsel for vold mod sin tidligere kæreste. Det kostede ham fængsel på et år og tre måneder, og derudover blev han dømt for bedrageri og dokumentfalsk mod blandt andre Viborg FF.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVMIDTVEST: Vejle og Viborg spiller uafgjort i hektisk bundkampLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: 20-årig Nordsjælland-angriber scorer hattrick og sender Viborg ud af pokalturneringenFC Nordsjælland har onsdag aften slået Viborg 3-2 i pokalturneringen.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: KARAKTERER Landstrænerens opfindelser trak gennemsnittet op mod WalesDet danske kvindelandshold slog tirsdag aften Wales med 2-1 på hjemmebanen i Viborg.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Hjørnespark med fuld skrue flyver direkte i målViborg-spilleren Mads Søndergaard scorede et opsigtsvækkende mål i onsdagens pokalopgør mod FC Nordsjælland.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Person død efter brand i lejlighedLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕