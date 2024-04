Husk den gode tone! På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere.

Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Den blot 23-årige italienske jockey Stefano Cherchi er således død, efter han 20. marts var involveret i en ulykke med sin hest Hasime under et løb i Canberra i Australien.- Det er med storg sorg, at Cherchi-familien har annonceret, at deres elskede søn Stefano sov stille ind i dag. Familien er meget taknemmelige for den kærlighed, bønner og beskeder, som er sendt fra hele verden, lyder de

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



EkstraBladet / 🏆 11. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Reglerne er klokkeklare: Husk at tjekke korrekt slutafregningLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

1896: Den blev aldrig til noget: Den rullende bådIngeniøren kunne i 1896 berette om den af Hr. Bazin konstruerede båd, der er udstyret med flere store linseformede ruller, der er delvist nedsænket i vandet. En tidlig forløber for hydrofoil-båden.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Den var ligeså lille som en negl, da hun opdagede den på sin gåtur gennem skovenSe hvilket sjovt lille dyr, den er blevet til.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

USA's udenrigsminister efter møde med Gallant: Vi støtter nedkæmpelsen af Hamas | NyhederDen amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har holdt møde med den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, i Washington.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Forskere har undersøgt to enorme, mystiske strukturer i Jordens indreDen ene struktur ser ud til at være langt højere og mindre tæt end den anden.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Tidligere separatistleder i eksil stiller op til valg i Catalonien | NyhederDen tidligere catalanske separatistleder Carles Puigdemont stiller op ved regionalvalget i den nordøstspanske region til maj.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »