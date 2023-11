Hundredevis løber for tryghed efter grimme overfald: - Det kunne lige så vel være mig

- Det er noget, som har påvirket mange af os. Jeg blev rigtig ked af det, da jeg hørte det, for det kunne lige så vel være mig, eftersom det var en fredag klokken 16, mens der var lyst. Det gjorde, at jeg ikke turde løbe, hvor jeg plejede, og det kunne jeg høre på flere, at de også gjorde, fortæller Stinne Rex, der var en af de seks arrangørerne, da hun bød de flere hundrede fremmødte velkommen.

Udover de mange hundrede fremmødte var Aalborg Kommunes borgmester Lasse Frimand også dukket op. Og han var ikke den eneste 'gæst' tilstede. Arrangørerne havde nemlig også inviteret en selvforsvarskonsulent, som deltagerne kunne snakke med og stille spørgsmål til.

