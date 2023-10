Hunden og sin ejer får pludselig øje på dyret i brønden - men se så bare hvad der sker

Sådan lyder et gammelt citat, der på alle mulige måder kom til sin ret, da en hund og sin ejer i en udsædvanlig alliance fik reddet en ulv fanget i en tør betonbrønd i den tyske delstat Sachsen.

Teenager blev hjemsendt grundet 'upassende' påklædning: Hun kunne ikke selv se hvorfor og tog konsekvensen"En usædvanlig operation med en lykkelig slutning", konkluderede politiet i Sachsen på Facebook i kølvandet på episoden.

Det var hundens skarpe sanser, der først opfangede den nødstedte ulv. Hunden ville absolut hen til en betonbrønd og snusede rundt ved det åbne afløb, der var mindst to og en halv meter dybt. Det var da ejeren hørte, at der blev knurret nedefra.For at få ulven op fra brønden på en måde, der var sikker for både mennesker og dyr, måtte politiet først få hjælp fra en dyrlæge til at bedøve ulven. headtopics.com

Og selvom faldet ned i brønden var på flere meter, var ulven tilsyneladende uskadt. For en sikkerheds skyld sendte nødtjenesterne ulven en kort tur forbi dyrlægen for en ekstra tjek, før den blev sat fri i naturen igen.

Læs mere:

DagensDk »

Amanda og kæresten vil gerne have en hund: Da hun ser hundens ansigt, må hun bare eje hundenDe ville faktisk ikke have en anden hund. Men da Bre Burger og hendes kone Amanda så lille Marv, var det over dem. Årsagen til dette var hundens ansigt. Læs mere ⮕

Pressemøde i Maine efter masseskyderi: 'Vi leder stadig efter gerningsmanden' | NyhederMyndighederne i Maine holdt torsdag aften lokal tid pressemøde for at give en status på masseskyderiet i byen Lewiston, hvor 18 personer blev dræbt, og 13 andre er blevet såret. Læs mere ⮕

Tivoli går efter trecifret millionoverskud efter historisk sommerGæsterne har trodset en regnfuld sommer og givet Tivoli en historisk god periode med voksende indtjening. Læs mere ⮕

Finn fik kloakvand i munden under stormfloden: Kort tid efter lå han på sygehusetStormfloden har vist sig at være mere alvorlig, end vi først regnede med, og hos Finn kom stormen lidt for tæt på. Læs mere ⮕

Norsk politi indleder efterforskning af Ingebrigtsen-farNorsk politi har indledt efterforskning af Gjert Ingebrigtsen efter tre sønners anklager om vold og trusler. Læs mere ⮕

Efter stress-sygemelding: DR-vært afslører nyt jobLæs mere her Læs mere ⮕