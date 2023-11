Hundelort og gækkebreve: Sådan gik første år i Folketinget for de nordjyske jomfruer

Faktum er, at tusindvis af de i alt 375.461 nordjyske stemmer gik til syv politikere, som efterfølgende for første gang kunne tage plads på Christiansborg med titlen som folketingspolitikere. Hvad har så overrasket politikerne mest, hvad ville de gerne have været foruden, og hvad har de af sjove anekdoter. Det har vi på TV2 Nord spurgt dem om.Det første, der popper op i min erindring, er, at vi var med til at få givet unge i job en skattelettelse i form af forhøjeslen af personfradraget.Theresa Berg Andersen (SF)

Jeg er mest stolt af, at jeg hver dag får lov at arbejde for og repræsentere Nordjylland på Borgen og få sat de nordjyske aftryk på aftaler. Vi er i opposition, og regeringen har flertal i sig selv.

Jeg er særlig stolt over, at vi kommer til at lempe reglerne på familiesammenføring, og at vi samtidig vil give ophold til de udlændinge, som vil uddanne sig inden for et område med manglende arbejdskraft.Det er vel ret beset, at mit første beslutningsforslag endte med at blive til lov, og at mænd og kvinder fremover har samme rettigheder i tilfælde af vold i samlivet.

Jeg var så heldig, at jeg fik lov at være stedfortræder ad to omgange i sidste periode. Her var jeg blandt andet erhvervsordfører og fik lov at forhandle corona-hjælpepakker til mange milliarder. Det, der måske overrasker mig mest i denne omgang er, hvor små beløbene i forhandlingerne er nu, hvor jeg får lov at være ordfører på noget, jeg ved noget om (de nære velfærdsområder).Det store mediebevågenhed omkring en.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Folketinget afsætter 15 millioner til at hjælpe børn med syge forældre | NyhederBørn, som har forældre, der lider af en kritisk sygdom, en psykisk lidelse eller et alvorligt misbrug skal have bedre hjælp i systemet.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

TV2POLITIK: Folketinget starter undersøgelse af Elbit-sag – Ellemanns rolle skal granskesFolketinget fik blandt andet forkerte oplysninger om deadline for indkøb hos den israelske våbenproducent.

Kilde: tv2politik | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Socialdemokrat stopper i FolketingetLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

JPPOLITIK: Socialdemokratisk udlændingeordfører forlader FolketingetEfter over fire år i Folketinget stopper Kasper Sand Kjær (S) for at 'prøve et liv uden for politik'.

Kilde: jppolitik | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Rådmand på Frederiksberg overtager ledig plads i FolketingetI går trak Kasper Sand Kjær sig fra Folketinget.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

JPPOLITIK: Blot ét år efter valget har en hel række politikere forladt Folketinget eller deres partiFolketingsmedlemmer på stribe har sagt farvel til den plads eller det parti, som de blev valgt til for et år siden. Interne konflikter, journalistiske afsløringer og nye job er blandt årsagerne.

Kilde: jppolitik | Læs mere ⮕