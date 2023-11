Hun blev dumpet i et sommerhusområde - nu er Kalinka verdens bedste

Huskatten Kalinka blev for nylig kåret til verdens bedste huskat i Strasbourg. Her med dommeren og sin ejers datter, Mette Andersen (th). Men Kalinka har en ganske udsædvanlig baggrund for en udstillingskat.Sådan siger Annette Andersen om sin huskat Kalinka, som ikke bare er verdens bedste i familiens øjne. Nu er hun også kåret til verdens bedste huskat af en dommerkomité til en stor katteudstilling i Strasbourg i Frankrig.

Annette Andersen har maine coon racekatte og har i årevis gået på katteudstilling, men da hendes udstillingskat ikke kunne opnå mere til udstillingerne, blev Annette Andersen i stedet en del af Jydsk Racekatte Klub, og på en af udstillingerne mødte hun Kalinka.Kalinka er nemlig med en medarbejder fra katteinternatet MinVenKatten i Handest syd for Hobro.

- MinVenKatten havde fanget hende i et sommerhusområde i Aars. Når de fanger vildkatte i fælder, bliver kattene ofte aggressive, fordi de er bange. Men det blev Kalinka ikke. Hun lignede nærmere en, der sagde undskyld. Så de mente, hun var en tamkat, fortæller Annette Andersen.Ifølge hende kom Kalinka med på udstilling, fordi katteinternatet havde efterlyst hende på Facebook længe og ikke fundet en ejer. headtopics.com

Siden hun kom til Annette Andersen og hendes familie, har Kalinka været til mange udstillinger, og senest tog datteren, Mette Andersen, Kalinka med til World Show 2023, hvor hun først slog seks andre hunkatte og efterfølgende også slog den bedste korthårede han-huskat.I Annette Andersens og familiens øjne har hun hele tiden været verdens bedste huskat.

- Hun er lidt af en dramaqueen. Hun er ikke ond men fortæller vores tre hunde, at her til og ikke længere.Derfor vil Annette Andersen gerne gøre opmærksom på, at der blandt internatkatte findes rigtig gode eksemplarer med et godt temperament. Så i dag lever Kalinka det søde liv - som mange andre internatkatte - med sin familie i Gassum syd for Mariagerfjord. headtopics.com

