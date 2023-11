Hummelgaard vil udvide undersøgelse efter droppede sager

Det skal undersøges, om der er varetaget usaglige hensyn i sagerne om Hjort og Findsen, mener justitsminister

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Hummelgaard vil udvide undersøgelse efter droppede sagerHummelgaard vil udvide undersøgelse efter droppede sager

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Hummelgaard vil udvide undersøgelse efter droppede sagerHummelgaard vil udvide undersøgelse efter droppede sager

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Hummelgaard: Ufaglige hensyn i FE-sag skal undersøgesLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Hummelgaard om politi-sager: 'Jeg er bekymret'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Justitsminister er 'bekymret' efter de seneste sager i politiet - beder rigspolitichef om redegørelse | NyhederJustitsminister Peter Hummelgaard (S) er 'bekymret' over 'kulturen og adfærden' i dansk politi.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BTDK: Minister bekymret over kultur og adfærd hos politietJustitsminister Peter Hummelgaard (S) er bekymret over kulturen og adfærden i politiet efter den seneste tids sager.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕