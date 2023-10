Hummelgaard om zigzag-kurs i koransagen: Det oprindelige lovforslag var en nålestiksoperation

En nålestiksoperation kaldte regeringen det, da den i sommer fremsatte sit oprindelige koranlovsforslag.

I det oprindelige lovforslag ville det eksempelvis være strafbart at billige, hvis en anden person eksempelvis tissede på et krucifiks. Regeringen har lyttet til kritikken, lyder det nu fra justitsminister Peter Hummelgaard, der fredag genfremsætter lovforslaget med flere markante ændringer.»Vi gør det endnu mere tydeligt og endnu mere ind til kernen af, hvad det er, vi gerne vil forbyde,« siger Peter Hummelgaard til DR.

Trods den markante ændring fastholder Peter Hummelgaard, at det oprindelige forslag var en nålestiksoperation. B.T. forsøgte fredag formiddag at kile et par spørgsmål ind mellem Peter Hummelgaards interview med TV 2 og DR, men Peter Hummelgaard havde ikke tid til flere spørgsmål før senere på dagen, sagde han.1) Du og regeringen var meget faste i mælet, da I præsenterede det oprindelige lovforslag. Du sagde meget tydeligt, at lovforslaget blev fremsat for at beskyttet ́Danmarks interesser og danskernes sikkerhed. headtopics.com

Peter Hummelgaard gør det over for DR og TV 2 klart, at det reviderede lovforslag retter sig mod de få enkeltpersoner, herunder Rasmus Paludan, der med deres gentagne koranafbrændinger har øget terrortruslen mod Danmark inden for et i forvejen forhøjede trusselsniveau.

