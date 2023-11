Hr. Altmans afgang fra OpenAI

Hr. Altmans afgang følger en deliberativ gennemgang foretaget af bestyrelsen, som konkluderer, at han ikke konsekvent har været ærlig i sin kommunikation med bestyrelsen, hvilket har hindret bestyrelsens evne til at udøve sit ansvar. Bestyrelsen har ikke længere tillid til hans evner til at lede OpenAI.« Samtidig indsættes Mira Murati, OpenAIs CTO, som ny midlertidig CEO.

Bestyrelsen skriver også i blogindlægget, at Greg Brockman, bestyrelsesformand og ligeledes medstifter, træder tilbage fra bestyrelsen, men fortsætter sit almindelige arbejde som udvikler og projektleder i OpenAI.Sam Altman var med til at grundlægge OpenAI i 2015. Fra 2019 har han siddet i direktørstolen hos selskabet, der blandt andet står bag ChatGPT og DALL·E.i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented peopl





