Hollandsk ligakamp afbrudt, da angriber kollapsede på banen | Nyheder

Ingen andre spillere var i nærheden, da den 34-årige angriber faldt til jorden og lå livløs i græsset. Spillet blev hurtigt stoppet, hvorefter holdets sundhedsstab styrtede ind for at tilse spilleren.

I anden halvleg fortsatte den norske målsluger med at pine Rasmus Højlund, Christian Eriksen og resten af Manchester United med yderligere en scoring, inden Phil Foden lukkede og slukkede med ti minutter tilbage.

I overtiden jublede OB'erne endda kortvarigt over et sejrsmål, men scoringen af Mohamed Buya Turay blev efterfølgende underkendt for offside.Til Ritzau fortæller vagtchef Jonathan Wald, at det ikke er politiets hypotese, at hun har været udsat for en forbrydelse eller noget, der minder om det.Mindst 10 personer er blevet dræbt og omkring 25 såret, efter to passagertog i dag er stødt sammen i Indien. headtopics.com

Men det voldelige sammenstød fik en dødelig udgang, som ifølge politiet skyldes, at den 24-årige har stukket offeret med kniv tre gange. Heraf en gang i hjertet. DetChristian Rasmussen blev tidligere på ugen præsenteret hos Ed Carpenter Racing og får dermed indfriet sin drengedrøm om at køre Indycar.

Kostenko-minen blev ramt af en eksplosion i går. Den bredte sig over et underjordisk område på to kilometer. Seks minutter inde i anden periode bragede han hårdt sammen med en modspiller og blev ramt på halsen af en metalklinge fra modstanderens skøjte. headtopics.com

- Når man taler om varslen for kraftig regn, så er det den nord- og vestlige del af Jylland. Men når vi kigger på oversvømmelser, så er det en større del af Jylland, hvor man kan have problemer med forhøjet vandstand, siger han.

Afgående hollandsk premierminister: Nato-toppost er 'meget interessant' | NyhederDen mangeårige hollandske premierminister, 56-årige Mark Rutte, kalder ifølge det hollandske medie De Telegraaf stillingen som Nato-generalsekretær 'meget interessant'. Læs mere ⮕

Underskriftsfejl får golfspilleren Nicole Broch diskvalificeret | NyhederNicole Broch Estrup var lørdag på vej imod et godt resultat, men en teknisk fejl satte en stopper for den danske golfspiller ved turneringen Aramco Team Series Riyadh i Saudi-Arabien. Læs mere ⮕

Lynmål grundlægger let FCK-sejr over oprykker | NyhederEfter blot 20 sekunder var hjemmeholdet FCK i front. Læs mere ⮕

Ungarn forbyder unge under 18 år adgang til World Press Photo | NyhederWorld Press Photo er tilsyneladende en en udstilling, som kan korrumpere unge sjæle og lede dem i fordærv, så de risikerer at blive homoseksuelle. Det mener den ungarnske regering i hvert fald. Læs mere ⮕

Mand er død efter at være blevet skudt af politiet i Holstebro | NyhederEn mand, som her til eftermiddag blev ramt af skud fra politiet på gaden i det centrale Holstebro, er afgået ved døden. Læs mere ⮕

Kevin Magnussen starter som nummer 17 i mexicansk grand prix | NyhederDer venter igen en startplacering blandt de bagerste biler for Kevin Magnussen. Læs mere ⮕