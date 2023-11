Holger Runes banemand vinder schweizisk tennisturnering | Seneste sport

Alligevel giver han den danske tennisstjerne en lille hjælpende hånd i jagten på sikre en billet til ATP Finals i november.

I næste uge er der flere point at kæmpe om, når verdenseliten samles ved Masters 1000-turneringen i Paris, hvor Rune er forsvarende mester.Lyon-bus blev angrebet med sten, og holdets træner, Fabio Grosso, er kommet til skade før Marseille-møde. (Foto: © CHRISTOPHE SIMON, Ritzau Scanpix)Sidstnævnte fodboldklub var på besøg i Sydfrankrig, men på vej til Marseilles hjemmebane, Stade Vélodrome, blev Lyons holdbus angrebet med sten.

Brøndby bragte sig foran 1-0 efter et kvarter ved Mathias Kvistgaarden, men den føring blev udlignet af Marcus Ingvartsens straffesparksscoring tyve minutter senere.Søndagens kamp mellem NEC Njimegen og AZ Alkmaar i den bedste hollandske fodboldrække blev afbrudt før tid, da Njimegen-spilleren Bas Dost pludselig faldt om på banen, da kampen var på vej i tillægstid. headtopics.com

Dost havde inden kollapset scoret i opgøret, hvor NEC var foran med 2-1, da kampen blev afbrudt. Danske Magnus Mattsson stod for holdets andet mål.Den danske landsholdsangriber havde spillet knap 26 minutters fodbold, da han begik et straffespark mod de engelske mestre. Det vekslede Erling Haaland til sit første af aftenens to mål.

I overtiden jublede OB'erne endda kortvarigt over et sejrsmål, men scoringen af Mohamed Buya Turay blev efterfølgende underkendt for offside.Det lignede tre yderst tiltrængte point til Vejle Boldklub, men endte i stedet med en deler, 1-1, mod Viborg i søndagens superligakamp. headtopics.com

