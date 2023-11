Holger Rune under gigantisk pres: 'Det er godt nok svært'

For denne uge er nemlig ekstremt afgørende for, om den 20-årige dansker bliver én af de otte bedst placerede stjerner, der får en billet til sæsonfinalerne i Torino senere på måneden. Men ifølge Patrik Wozniacki, der er tennisekspert hos TV 2, har sidste uges tre sejre i Basel betydet, at danskerens chancer i den franske hovedstad er bedre end længe.Vis mere

»Det er måske lige at tage munden for fuld at sige, at Holger er helt tilbage, men han så da bedre ud, end han har gjort i flere måneder. Der var nogle tendenser, hvor det så rigtig fint ud,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Men der er stadig meget, der skal forbedres. Holger så træt ud til sidst i nogle af kampene. Men jeg synes, han har fundet en form for rytme, og det er vigtigt. Han viste, at han kunne.« Ifølge Patrik Wozniacki laver danskeren dog stadig alt for mange fejl, hvis han skal kunne holde fast i sin top 8-placering.

»Jeg ved ikke, om der er pres på i forhold til det her med sæsonfinalerne. At han ikke har kunnet præstere, fordi han så gerne vil med.« Patrik Wozniacki mener dog ikke, at Holger Rune behøver at lave ret meget om på sit spil, hvis han skal lykkes med at finde sit topniveau i denne uge.»Puha...det er godt nok svært, for det er den måde, han spiller på. Han skal ikke lave om på sit spil og bare fedte bolden over nettet. Det er jo heller ikke meningen, for den type er han ikke,« afslutter han.Du kan følge kampen live på bt.dk.

