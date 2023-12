Holger Rune får hjælp af Kenneth Carlsen i australsk tennisturnering. Kenneth Carlsen skal være træner for Holger Rune i den første uge af det nye år, der indledes i Brisbane. Årsagen er, at Holger Runes faste trænere Boris Becker og Severin Lüthi ikke kan være til stede ved ATP 250-turneringen i Brisbane, som indledes nytårsaftensdag, hvorfor Kenneth Carlsen i stedet vil agere træner i en uges tid.

Han hjalp også til ved showturneringen Ultimate Tennis Showdown, der blev spillet i London midt i denne måned, da Boris Becker ikke kunne rejse ind i England som konsekvens af tyskerens tidligere fængselsdom. Den 8. januar ankommer Severin Lüthi til Australien, og schweizeren står for træningen fra uge 2, inden grand slam-turneringen Australian Open begynder den 14. januar





