Holger elsker sit ry: - Der er meget jalousi

Han er småprovokerende, viser karakter og personlighed. Og så siger han, hvad han mener.

Det fik i marts måned Stan Wawrinka til at ytre sig efter en kamp om Rune, hvor han sagde, at han har fået sig et ry i omklædningsrummet, han vil fortryde.- Det er sjovt, han siger det der. Jeg har mange venner i uden for banen. Jeg kender Carlos Alcaraz godt fra vores ungdomsdage, Novak er utroligt venlig, han har hjulpet mig meget. (Marton) Fucsovics er fantastisk. headtopics.com

- Der er mange fede fyre på Touren. Jeg har aldrig haft nogle problemer. I livet er der meget jalousi, det er alt, hvad jeg kan sige, siger Holger Rune i et interview medStik imod Wawrinkas kommentarer sætter Holger Rune i højere grad pris på det ry, han har opbygget sig i tennisverdenen.- Jeg elsker mit ry. Jeg elsker min mentalitet. Jeg er en fighter. Det er det, alle siger. Det er et godt ry at have, siger Holger Rune.

- Man kan være påvirket af nederlag på forskellige måder, som vi så med Wawrinka, som sagde under håndtrykket efter en kamp: 'Mit råd er, at du holder op med at opføre dig som en baby på banen'. Alle er forskellige.Holger Rune mener også, det kan være svært at skelne mellem personlighed og kampgejst på banen med respekt for sin modstander. Måske er det i virkeligheden der, han strider imod de andre stjerner. headtopics.com

