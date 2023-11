Holder vejret i kamp for fiskene: Vil nå miljøministeren med klemmer for næsen

Det mener over 30 tusinde danskere, der har skrevet under på lovforslaget Stop Iltsvind.Opråbet gik nemlig ud på at holde vejret i 30 sekunder. Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig.

Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular.

Danskerne holder på pengene: 'Det kan blive brutalt'Salget på black friday og i julen kan blive afgørende for mange butikker, mener B.T.s forbrugerredaktør. Læs mere ⮕

Arsenal dukker bundprop og holder trit med TottenhamEddie Nketiah skaffede Arsenal 5-0 over bundprop, mens Philip Billing med en fin træffer sørgede for 1-0-sejr. Læs mere ⮕

Aarhus holder stand mod den kraftige regnLæs mere her Læs mere ⮕

Nordjyder holder vejret: - Vi er solidariske med de dyr, som gisper efter iltKlik og læs mere Læs mere ⮕

Specialpatrulje nedlægges efter voldsomme episoderLæs mere her. Læs mere ⮕

Politiet efterlyser 14-årig pigeLæs mere her Læs mere ⮕