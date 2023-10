Hold øje med Birthe Kjær i aften: Har helt særlig genstand med i 'Vild med dans'

Den folkekære sanger Birthe Kjær har nogle helt særlige sko på til aftenens jubilæumsafsnit af 'Vild med Dans.'

Hun har nemlig været på jagt i sin skunk og fundet sine dansesko frem, som hun havde på, da hun var med i programmet i 2005.»Jeg synes, at jeg skulle have dem på i aften. Det er et godt minde,« fortæller hun, og tilføjer:

»Jeg gemmer ikke voldsomt meget, men jeg har alligevel gemt dem her. De står jo godt inde i skunken.«Hun fik nemlig en blodprop under en træning og blev derfor nødt til at forlade programmet efter det femte program. headtopics.com

»Det var en rigtig stor oplevelse på alle måder, bortset fra mit exit. Der er gået 18 gode år, så jeg har det godt. Der er ingen dårlige minder,« forklarer hun, og tilføjer:For det er altså, ifølge sangeren, noget helt særligt at være med i 'Vild Med Dans.' Man går nemlig igennem sejre og nedture sammen, og det skaber et helt særligt bånd.

Birthe Kjær dansede sammen med Bo Loft Jensen, som hun stadig er i kontakt med i dag – 18 år efter deres tid på dansegulvet. De ringes nemlig ved et par gange om året. Aftenens udgave af 'Vild med Dans' er jubilæumsafsnittet for 20 sæsoner. Der er derfor ikke nogen, der bliver stemt hjem. headtopics.com

