Hoffet bekræfter: Kong Harald tilbage efter sygemelding

På sin uges sygemelding nåede kong Harald at gå glip afKronprins Haakon måtte tage over for sin syge far, da der ved middag for Stortingsrepræsentanterne på det kongelige slot.Ifølge det officielle program for det norske kongehus venter der noget af en arbejdsdag.

Der er tre officielle programpunkter for kongehuset mandag, og de involverer alle sammen kong Harald. Klokken 11.30 starter hans dag, hvor han sammen med kronprins Haakon skal have chefen for den norske flåde i audiens.

Timen efter slutter dronning Sonja sig til, når lederen for Totalberedskabskommissionen skal orientere om kommisionens arbejde for de royale familiemedlemmer. Kong Haralds første arbejdsdag tilbage efter sin sygemelding slutter med, at han selv må ud af huset.

