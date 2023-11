Hjort-sag kaster ny tikkende bombe ind i dansk politik

Onsdag faldt de sidste rester af sagen til jorden med et brag, da anklagemyndigheden opgav at føre sagerne ved domstolene på grund af Højesterets krav om åbenhed. Men det politiske efterspil er langtfra slut. Det er nærmest kun lige gået i gang: Og det kan vise sig at blive en ny alvorlig udfordring for statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen.*Fast intropris for 3 mdr. til nye kunder, der ikke har været kunder hos Jyllands-Posten de seneste seks mdr. v/betaling med kreditkort el. MobilePay. Fortsætter automatisk som løbende abonnement til 99 kr. pr. måned efter de første 3 mdr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTDK: Claus Hjort reagerer: Hvordan kunne det gå så vidtLæs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Så meget har kriminelle stjålet gennem investeringssvindel i første halvårHvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

TV2NORD: 00'ernes største stjerner og Jacob Risgaard som DJ: - Det bliver det største nogensindeKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet voldtægtsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕