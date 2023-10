Hjort og Findsens advokater jubler over Højesterets afgørelse

Der er brede smil hos både tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen og ex-spionchef Lars Findsens forsvarsadvokater i dag.- Det er glædeligt. Vi har gennem hele sagen advokeret for at have så stor åbenhed og offentlighed om processen som muligt, siger David Neutzsky-Wulff, som er den ene af Lars Findsens to forsvarsadvokater.

Højesteret skriver i begge kendelser, at straffesagerne mod de to tidligere topfolk navnlig angår videregivelse af oplysninger om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datakabler.

- Alle har vidst, hvad den her sag drejede sig om. Det eneste, lukkede døre i sagen var egnet til, var at skabe en opfattelse hos folk om, at det måske drejede sig om noget helt andet, siger han.René Offersen mener også, at kendelsen kan få betydning for Claus Hjort Frederiksens sag. headtopics.com

Han er nemlig anklaget for at blandt andet at have brudt sin tavshedspligt. Og her er det helt afgørende, at Højesteret har slået fast, at sagen om kabelsamarbejdet med NSA er offentlig kendt, fortæller Offersen.

- Vi har nogle andre domme fra landsretten, der siger, at hvis noget er offentlig kendt, så er det ikke omfattet af en tavshedspligt, og så er det ikke strafbart.Anklagemyndigheden har ønsket, at begge sager skulle køre for hermetisk lukkede døre, fordi der er højtklassificerede – og dermed hemmelige – oplysninger i sagerne. headtopics.com

- Nu vil anklagemyndigheden på baggrund af dagens afgørelser og Højesterets kendelser fra den 12. oktober vurdere, hvilken betydning de får for sagernes videre forløb. Ifølge DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe er det i lyset af dagens kendelse et åbent spørgsmål, om sagerne overhovedet kommer for retten. Det kan du læse mere om her:

