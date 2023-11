Hjort fredet - regering dropper retssag

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Der bliver alligevel ingen retssag mod Venstres Claus Hjort Frederiksen og den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, for at røbe statshemmeligheder.

Myndighedernes forsøg på at holde på en hemmelighed har blot ført til, at hemmeligheden nu er alment kendt. Og ovenikøbet uden at der kommer en retssag mod dem, der var tiltalt for at røbe den.Formelt var det regeringen - den forrige - der valgte at give grønt lys for at føre sagen mod Findsen og Hjort.

Hemmeligheden drejer sig om det danske efterretningsvæsens samarbejde med USA om massiv aflytning af borgerne. Det såkaldte kabelsamarbejde.Og det var det, som Hjort og Findsen skulle straffes for at have plapret ud med til offentligheden. Derfor var tiltalt for intet mindre end landsforræderi.

Undervejs har den ene skandale afløst den næste i oprulningen af sagen. Herunder er Findsens private sexliv blevet blotlagt af myndighederne.Det startede med en pressemeddelelse fra Tilsynet for Efterretningstjenesterne, der rettede massiv kritik mod FE.Katten var ude af sækken.

Senere afviste en kommission tilsynets kritik af FE. Men det kunne være lige meget. For nu havde sagen fået sit eget liv. Og Findsen blev anholdt i Københavns Lufthavn.Claus Hjort - der var rasende over regeringens håndtering af sagen - gik i medierne og omtalte kabelsamarbejdet.

