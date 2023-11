Hjemmelavet dirk tømmer sparebøssen

i nr. 39 af en ‘hemmelig nøgle’, der kunne åbne en gammel sparebøsse fra Bikuben, som hans niårige søn havde købt på et loppemarked.

Dem må der stå mange af rundt omkring i landet, men eftersom hensigten var, at børnene tog deres sparebøsse med i sparekassen for at få den tømt, har mange stået i samme situation som Kenneth og har derfor fremstillet deres egne nøgle.»Det gibbede helt i mig, da jeg så Bagsiden.

»Jeg har sådan en stående og før tænkt over problemet, men nænnede ikke at skære den op for at se problemet. Som ung havde jeg to stykker plade oppe for at holde nålene væk på begge sider. Her slog det mig, at den så symmetrisk ud – så en symmetrisk dirk,« skriver han.El-ingeniør med passion for den grønne fremtid»Et stykke aluminiumsplade blev filet til, men det var for blødt. headtopics.com

»Kenneths søn skal selvfølgelig have mulighed for at få sin opsparing ud – han er jo måske den sidste generation, der oplever at spare rigtige penge sammen. Jeg har vedhæftet et foto og en tegning af nøglen, så må Kenneth i gang med sav og fil.«»Brug fjederen fra en tøj­klemme og drej enderne med en tang. Husker ikke, om der skal nives lidt af enderne.

Tak for alle svarene, også dem der ikke blev plads til her! Hvad ligger I ellers inde med af hjemmeflikket specialværktøj derude? Kan det inspirere andre, så send gerne et foto til

