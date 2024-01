Hjemløs mand finder midlertidigt hus via Facebook

Den 37-årige Flemming Hansen er hjemløs på Bornholm. Et Facebookopslag i vinterkulden sikrede Flemming et midlertidigt hus. (Foto: © Rasmus Nielsen) Det er en kold januar eftermiddag og sneen fyger ned over Flemming Hansen og sin tro kompagnon, hunden Iza. Normalt ville sådan en eftermiddag i januar gå ud på, at makkerparret skulle finde ly for det værste af vejret og pakke sig ind i sovepose og forsøge at få så meget søvn som muligt. - Man er altid lidt i en alarmtilstand.

Man kan aldrig rigtig slappe af, når man ikke ved hvor man skal sove næste dag, fortæller 37-årige Flemming Hansen, som har været hjemløs i godt 13 år. Flemming Jensen og hans tro følgesvend, hunden Iza, kan efter en tur i sneen vende hjem mod en midlertidig bolig i Østerlars på Bornholm (Foto: © Rasmus Nielsen) I dag er det heldigvis anderledes. Efter gåturen i snelandskabet, vender turen tilbage til deres midlertidige hus i Østermarie på Bornhol





