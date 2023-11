Hjørnespark med fuld skrue flyver direkte i mål

Trods reduceringen og det fornyede håb formåede Viborg ikke at udligne, og derfor endte FC Nordsjælland med at vinde 3-2. Resultatet betyder, at Viborg ryger ud af pokalturneringen, mens FC Nordsjælland er klar til kvartfinalen.

