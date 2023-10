Hjælpeorganisationer frygter, at folk som Lars ikke får julehjælp i år

Sidste år fik organisationer 10 millioner kroner ekstra fra staten til julehjælp. Lars Kristian Hvidsten og Marianne Sørensen fra Assens håber, at der også bliver julehjælp til deres familie i år.Men nogle af dem, der måske har ekstra travlt allerede nu, er hjælpeorganisationerne, der er i fuld gang med forberedelser til at sende julehjælp ud til økonomisk trængte danskere.

Det kan i værste fald betyde, at vi må sige nej til et større antal familier, som har et reelt behov for julehjælp.Foreninger som Frelsens Hær, Mødrehjælpen, Børnenes Kontor og Røde Kors forventer en lignende efterspørgsel på julehjælp i år, fordi priserne stadig er høje.

Derfor frygter organisationerne, at mange af landets familier, der har et stramt budget, kommer til at få afvist deres ansøgning om julehjælp, fordi der ikke er penge nok til at hjælpe alle. - Det kan i værste fald betyde, at vi må sige nej til et større antal familier, som har et reelt behov for julehjælp. headtopics.com

De forventer det samme i år. Organisationen står overfor en stor opgave, hvis de skal diske op med alle de penge igen. Derfor håber de på at få en hjælpende hånd fra Christiansborg igen i år. Det betød, at der sidste år var tre gange så mange penge i puljen, som altså hvert år hjælper organisationerne med at få råd til deres julehjælp.Lars Kristian Hvidsten, vil søge om julehjælp- Det er nervepirrende at vide, at så mange familier har brug for hjælp, og så samtidig frygte, at vi ikke har mulighed for at hjælpe dem, siger direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen.

Statens pulje til julehjælp er blevet reguleret efter inflationen, men det er stadig langt fra de ekstra penge, som organisationerne håber på.Der bliver noteret og regnet, når kontanthjælpsmodtager Marianne Sørensen og lagerarbejder Lars Kristian Hvidsten skal ud og handle i Assens, hvor de bor. headtopics.com

