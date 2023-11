Historisk: Hurtigst sælgende nogensinde

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

De sagde, han var færdig. De sagde, han var langsom. Men nu er han tilsyneladende tilbage for fuld styrke.

For selvom vi har fået spil med Super Mario siden midten af 80'erne, er han stadig populær som ind i helvede. Det seneste spil i rækken, 'Super Mario Wonder', er i løbet af de seneste tre dage blevet det hurtigst sælgende Super Mario-spil i franchisens historie, skriver Nintendo på det sociale medie X.

For selvom vi har fået spil med Super Mario siden midten af 80’erne, er han stadig populær som ind i helvede. Det seneste spil i rækken, 'Super Mario Wonder', er i løbet af de seneste tre dage blevet det hurtigst sælgende Super Mario-spil i franchisens historie, skriver Nintendo på det sociale medie X.Selvom Nintendo ikke skriver hvor mange versioner af spillet, der er blevet solgt, så løfter spil-eksperten Genki lidt af sløret påIfølge Genki er Super Mario Bros. Wonder nemlig det mest solgte spil i Japan i denne uge med knap 640. headtopics.com

Man spiller som titelfiguren, Luigi og en masse andre af de klassiske karakterer, når man løber fra den ene ende af banen til den anden.Men det er ikke kun fans af serien, der er vilde med spillet. Det har nemlig også fået topkarakterer fra nærmeste alle anmeldere, som har haft det mellem fingrene., hvilket placerer det i top ti over de bedst bedømte spil i år.

’Det kurerer ikke sygdomme, men hvis jeg kunne have gemt spiloplevelsen til en hård dag, ville jeg gøre det på et splitsekund,’ skriver han.

