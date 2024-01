Historisk aften ved Emmy-uddelingen: Flere ikke-hvide skuespillere vinder priser

Da Emmy-uddelingen for 2023 i nat dansk tid løb af stablen i USA, blev det på flere måder en historisk aften. Flere ikke-hvide skuespillere end nogensinde blev nemlig tildelt priser for deres arbejde, skriver kulturmediet Variety. Det blev til fem ud af 12 mulige i skuespilkategorierne. I komedieserie-kategorien var det desuden for første gang nogensinde to sorte kvinder, som løb med priser for bedste kvindelige birolle og hovedrolle.

Og det blev også første gang, at to skuespillere med asiatisk baggrund vandt hovedrollepriser på samme aften i større awardshows generelt. Det sker lidt over to år efter, at hashtagget #EmmySoWhite florerede på sociale medier med kritik af showet som værende alt for dårligt repræsenteret i forhold til hudfarv





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.