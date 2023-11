Heste løb rundt på vejen midt om natten

Bilisten anmeldte det med det samme til Nordjyllands Politi, som måtte rykke ud for at få indfanget hestene på springtur. - Vi fik en anmeldelse klokken 03:10 om fire løsslupne heste. De nåede endda at løbe over en motorvejsbro og kunne være til fare for bilister, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Lau Larsen.

Det lykkes dog at få fanget hestene ved Langdyssevej. Det skete med hjælp fra flere borgere i området.

