Herning bloddonorkorps mangler nye donorer

Herning bloddonorkorps havde tirsdag 80-års jubilæum. Men trods den lange levetid, så mangler de nye, der vil lægge arm til tapning. Bloddonorkorpset har forsøgt med både reklamer på Facebook og i radioen, men der er nu altså bare én ting, der fungerer bedre end alt andet i jagten på nye donorer - nemlig mund til mund. - Det er den metode, der virker allerbedst.

Ved at donorer føler en ære i at være donorer og føler sig velkomne, så taler de den gode sag mund til mund for os, siger Henrik Hansen, der er formand ved Herning Donorkorps. For en af bloddonorerne i Herning er det den gode samvittighed, der har fået Charlotte Yde, der begyndte til at troppe op til tapning i 38 år, og hun har et godt råd til, hvordan Herning bloddonorkorps kan få endnu flere ind

