Her har Nordjyllands højeste (og laveste) karaktergennemsnit

Nordjyllands klogeste 9. klasseselever er i Rebild Kommune. I hvert fald hvis man skal tro karaktergennemsnittet over de kommunale skoler.

Børne- og Undervisningsministeriet har fredag morgen offentliggjort de kommunale karaktergennemsnit for 9. klasserne fra skoleåret 2022/2023. Gennemsnitskarakteren for hele landet er på 7,2, og fælles for alle nordjyske kommuner er, at de ligger omkring eller over gennemsnittet.

Bundskaberen i Nordjylland er Jammerbugt Kommune, som ligger på 6,8. Til sammenligning ligger Rebild på førstepladsen med 7,6. Vesthimmerland Kommune følger trop med 7,5, mens Morsø, Aalborg og Læsø kommer næstefter - alle med 7,3. headtopics.com

Kommunen med den højeste gennemsnitskarakter er Lyngby-Taarbæk med 8,6, mens Lolland Kommune har landets laveste med 5,6.

