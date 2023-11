Her gemmer banderne våben

Fire uskyldige blev ramt i krydsilden, da to pistolmænd dræbte en 30-årig Hells Angels-rocker på Christiania 26. august. Siden har rockerklubben været i konflikt med LTF. Foto: Kenneth Meyer

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt. headtopics.com

Pensionisten Jørgen handlede i sin lokale Rema 1000: Forlod butikken med tårer i øjneneJørgen troede bare han skulle ned på en almindelig indkøbstur, men butikschefen Max havde en anden plan. Læs mere ⮕

B.T.s daglige quiz: Hvor skarp er du på koranloven?Svar og vind et gavekort til Rema 1000. Læs mere ⮕

Tre mænd sigtet: Politiet fandt kokain og våbenLæs mere her Læs mere ⮕

Politiet træder til: Giver slange førstehjælpEn betjent i Indien kom en slange til undsætning, da han endte med at give den førstehjælp, efter at den var blevet forgiftet af pesticider. Se ham give Læs mere ⮕

Politiet skød mand i Holstebro: Her er, hvad vi ved om sagenLæs mere her Læs mere ⮕

Mand dræbt af skud afgivet af politietLæs mere her Læs mere ⮕