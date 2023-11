Her får Claus Hjort at vide på live-tv, at sagen droppes | Korte videoer, der oplyser og underholder

Vi mindes den afdøde skuespiller med et sammenklip fra rollen, der definerede hans karriere.En dansk statsborger, 69-årige Itzik, blev kidnappet af Hamas-krigere og formodes at sidde som gidsel i Gaza. Under et pressemøde på Christiansborg taler hans bror, Daniel Elgarat, om familiens frygt for Hamas.Blomsterne har samlet sig foran en genkendelig facade i New York, der blev brugt som kulisse i hitserien ’Venner’.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Dropper sag mod Claus Hjort FrederiksenLæs mere her

DRNYHEDER: Straffesager mod Claus Hjort Frederiksen, Lars Findsen og tidligere PET-ansat droppesClaus Hjort Frederiksen har været tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

DRNYHEDER: Justitsministeren vil udvide undersøgelseskommission og foreslår lovændringerSagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort-Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen droppes.

BORSENDK: Overblik: Her er forløbet i sagen mod Claus HjortOverblik: Her er forløbet i sagen mod Claus Hjort

TV2POLITIK: Claus Hjort beskylder Barbara Bertelsen for at have rejst sagen mod hamJustitsministeren kalder påstande om politisk indblanding i sagen for 'konspirationsteorier'. For at komme dem til livs, vil han nu udvide kommission.

