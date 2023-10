Her er ofrene for massakren i Lewiston – en kun 14-årig dreng blev dræbt

En kun 14-årig dreng var blandt de 18 personer, der blev dræbt under masseskyderiet i den lille amerikanske by Lewiston tidligere på ugen.

Endnu har myndighederne ikke officielt sat navne på ofrene, men det har mange af de pårørende og dermed er der komme ansigter på de fleste af dem, der mistede livet i massakren. Politiet er stadig på jagt efter den formodede gerningsmand. Det formodes at være 40-årig Robert Card, der er efterlyst.Og en af ofrene for hans ugerning var altså den 14-årige Aaron Young, der deltog i en turnering på et af de to gerningssteder, bowlinghallen Just-In-Time Recreation, sammen sin far 53-årige Bill Young. Også han blev dræbt.I bowlinghallen blev også 53-årige Tricia Asselin skudt og dræbt.

Hun arbejdede dér, men var der på en friaften med sin søster, der blev såret – har deres bror bekræftet over forDen 76-årige Bob Violette var træner for et af ungdomsbowlingholdene, og derfor var han også i Just-In-Time Recreation onsdag aften. Hvor han blev dræbt.Samme sted blev en større gruppe af døve personer, der deltog i en såkaldt 'cornhole'-turnering, alle dødsofre midt i den hyggelige aften. headtopics.com

»Han tog bare afsted for at spille 'cornhole' (et spil, hvor en pose med bønner skal kastes gennem et hul på en plade, red.). Han er den rareste person, man nogensinde kommer til at møde,« lyder det fra Ralph Brewer:

Også Arthur Strout blev dræbt på Schemengees Bar and Grill, hvor han spillede pool med sin far, der tog tidligere hjem og derfor overlevede.

Læs mere:

btdk »

22 meldes døde i masseskyderier i byen Lewiston i USALæs mere her. Læs mere ⮕

22 meldes døde i masseskyderier i byen Lewiston i USAMindst 22 personer er døde efter skyderier i byen Lewiston i Maine i USA, oplyser lokalt byrådsmedlem til CNN. Læs mere ⮕

Pressemøde i Maine efter masseskyderi: 'Vi leder stadig efter gerningsmanden' | NyhederMyndighederne i Maine holdt torsdag aften lokal tid pressemøde for at give en status på masseskyderiet i byen Lewiston, hvor 18 personer blev dræbt, og 13 andre er blevet såret. Læs mere ⮕

Jagten fortsætter på gerningsmand bag skuddrab på 18 mennesker | NyhederPolitiet i Maine, USA, leder fortsat efter den gerningsmand, som onsdag skød og dræbte 18 mennesker samt sårede 13 i et bowlingcenter og på en bar i byen Lewiston. Læs mere ⮕

Politiet opjusterer tabstal efter massedrab i Maine: Nu 18 døde | Nyheder18 personer har mistet livet og 13 er såret efter gårsdagens masseskyderi i byen Lewiston i delstaten Maine, som ligger i det nordøstlige USA. Læs mere ⮕

Leg gik galt: Skoleelev kommet lettere til skade efter halsgrebHerefter blev den pågældende dreng sammen med sine forældre kørt i ambulance til sygehus. Læs mere ⮕