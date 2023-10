Her er de seks vindere af Danmarks første Power-to-X-udbud

Visualisering af European Energys PtX-anlæg i Kassø ved Rødekro i Sønderjylland, som render med en stor del af støttepuljen. Illustration: European Energy.

Danmarks første Power-to-X-udbud er nu afsluttet. De er bestemt, hvilke fem - måske seks - projekter der samlet set kommer til at modtage op mod 1,25 milliarder støttekroner, oplyser Energistyrelsen i

headtopics.com

Nu er der nok også en del aktører, som bruger det første udbud til at finde ud af, hvor hård priskonkurrencen er på nuværende tidspunkt. Plug Power's tilbud på 9,3 kroner pr GJ (omkring 1,11 kroner pr kg), svarer til en CO2 skyggepris på omkring 100 kroner pr tons. Det er ret billigt, og antyder, at PtX meget hurtigt bliver klar til at konkurrere på markedsvilkår.

