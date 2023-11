Her er de hyggelige julemarkeder, du skal opleve i 2023

Der findes næppe noget mere hyggeligt end at tage ens nærmeste under armen og gå på gløgg- og godtejagt blandt de mange markeder, butikker og boder, der dukker op i november og december.

Hver dag er der konkurrencer som lykkehjul, sneboldkamp og pebernødde-katapult – og så er der mulighed for at købe juletræer, der er godkendt af selveste julemanden!Gælder fra den 23. november og helt frem til juleaften. Hver fredag fra kl. 9.30-11 er der desuden åbent for dagplejer, legestuer m.m. som kan møde Santa Julle & Julemor Ruth i Julebyen.

Bliver I lækkersultne undervejs, kan I slå jer ned i klosterets hyggelige café, hvor I kan få alt, hvad julehjertet begærer – fra søde fristelser til traditionel julebuffet og naturligvis også en rigtig god kop gløgg. headtopics.com

Lørdag og søndag er der aktiviteter for børn. Måske er I heldige at finde nisseboet eller at møde gøglernissen Elnis, som cykler rundt på pladsen og laver ballade.Jul på Voergaard er en årelang tradition. En af traditionerne er, at det smukke renæssanceslot bliver pyntet op af Bjarne Als fra Bering House of Flowers.

På årets julemarked kan I se eksempler på Anne-Mettes fantastiske kunnen og få inspiration til julens smukke og skønne kager.Hvis du er kørt igennem Aalbæk nær juletid, har du sikkert lagt mærke til de mange smukke lys og dekorationer.Udover spændende boder med lokale delikatesser, hjemmelavede lækkerier og gaver til store og små er der sørget for god underholdning hver eneste weekend. headtopics.com