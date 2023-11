Henriette fik sølle 4235 kroner efter lægefejl - patienter har betalt 100 mio. kr. i gebyr

Danske patienter har betalt 100 millioner kroner i såkaldt egetbidrag i sager om erstatninger, som patienterne har modtaget efter behandlingsfejl i det offentlige sundhedsvæsen., der i samme ombæring har hevet fat i sagen om Henriette Haar Christensen, hvis forløb B.T har beskrevet indgående tidligere på måneden.fra operationsudstyret, der satte sig fast i en blodåre ved hendes hjerte.

Henriette Haar Christensen fik bortopereret et stykke plastik, som en læge have glemt i hendes krop efter en operation.Henriette Haar Christensen var ellers blevet tilkendt det tredobbelte, nemlig 12.540 kroner, men måtte altså betale et såkaldt egetbidrag på 8.305 kroner.Egetbidraget er et gebyr, der pålægges patienten i en patienterstatningssag. Satsen ligger i dag på 8305 kroner, men er steget gennem de sidste par år.

Den blev indført af et enigt folketing i 2017 for at finansiere en række andre udvidelser i patienterstatningssystemet. Siden har det mødt kritik ad flere omgange. Blandt andet fra de partier, der indførte gebyret og sundhedsminister Sophie Løhde oplyste tidligere på måneden, at hun ville evaluere ordningen.

»Det er dybt ulykkeligt, hvis man som led i en behandling i sundhedsvæsenet kommer til skade. Og selvom man i mange tilfælde desværre ikke kan rette op på det, der er sket, så er det vigtigt, at man som patient på en nem og ukompliceret måde kan søge om erstatning, og også har mulighed for at klage over sin afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen,« skrev Sophie Løhde i en mail til B.T. den 17. oktober 2023.