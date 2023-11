Hemmeligheden bare lavere elregninger: Gør dette og spar massere af penge

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforFra 1. januar 2024 indfører Netselskabet N1 en ny tarifmodel, der skal motivere elforbrugerne til at flytte deres strømforbrug til andre tidspunkter af døgnet.

I det nye år kan der være penge at spare for private elforbrugere ved at flytte dele af deres strømforbrug til om natten eller mere jævnt ud over hele dagen. Her introducerer Netselskabet N1 nemlig en ny tarifmodel, der giver elforbrugere i store dele af Jylland en økonomisk gulerod, hvis de fremover kan bruge strømmen, når der er mest plads i elnettet:

"Vi vil gerne motivere vores kunder til at bruge strømmen mere jævnt over døgnets 24 timer, og mange kunder kan faktisk forholdsvis let planlægge sig til det meste. Vaske- og opvaskemaskinen kan sættes til at køre om natten, ligesom elbilen også kan lade i nattetimerne, og udnytter man det, så er man allerede nået langt", siger Carsten Bryder Thejls, der er administrerende direktør i N1. headtopics.com

Alenemor har sparet 28.900 kroner på trekvart år: Sådan sparer endnu flere danskere nu tusindvis af kronerInden længe står vintersæsonen for døren: Med disse 5 tips sparer du mange penge med et snuptag

Nettariffen, som kort fortalt er det, kunderne betaler for at få strømmen transporteret i elnettet frem til stikkontakterne, vil fremover være billigst fra midnat til klokken 6 om morgenen, mens det bliver dyrest at bruge strøm i spidsbelastningsperioden fra kl. 17-21. Det er ofte også i dette tidsrum, at den rene elpris er højest, så der dermed er en ekstra fordel ved at flytte noget af forbruget væk fra spidsbelastningsperioden. headtopics.com

