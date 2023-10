Hemmelige planer: Saudi-Arabien spøger

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt., samt vanvittige milliardinvesteringer i den nationale fodboldliga, er det saudiaraberne, der ifølge mediet pønser på at sponsorere udbryderligaen i cykelsporten.

Reuters nævner tilmed også, at et af firmaerne, der har vist interesse i udbryderligaprojektet er CVC Partners - et privat aktieselskab, som tidligere også har investeret i Formel 1 og Six Nations i Rugby. headtopics.com

Ligaen minder måske mange om den European Super League, der i foråret 2021 blev forsøgt stablet på benene, men ultimativt - ret hurtigt - endte med at blive droppet. Ideen opstod angiveligt på baggrund af voksende utilfredshed iblandt cykelholdene, der er i den opfattelse af, at løbsarrangørerne Amaury Sports Organisation (ASO) og RCS Sports skummer fløden på overskuddet fra afholdelsen af de tre Grand Tours.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

Klam Rema 1000 får bøde: 'Plamager med sort og grøn vækst'Læs mere her Læs mere ⮕

Raser over aftale: Forværrer unges helbredLæs mere her Læs mere ⮕

LIVE: Kjær bænketLæs mere her Læs mere ⮕

Trump straffet med bødeLæs mere her Læs mere ⮕

Trump-støtte er ny formand for Repræsentanternes HusLæs mere her. Læs mere ⮕

Jeanette har kæmpet i mange år: Nu har hun sit første jobKlik og læs mere Læs mere ⮕