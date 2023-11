Helt umotiveret drab: Stukket i hjertet med steakkniv

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Tre gange huggede gerningsmanden en steakkniv ind i offerets brystkasse. Et ramte direkte i hjertet.

Der var tale om et helt motiveret drab på en tilfældig person, da en 56-årig mand lørdag blev stukket ihjel med flere knivstik i Gråbrødregade i KoldingJa, tak: Ekstra Bladet må kontakte mig med nyheder og tilbud på tilsvarende produkter via e-mail. Mit samtykke kan altid trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice@eb.dk. Ekstra Bladets privatlivspolitik beskriver behandling af mine personoplysninger.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2NORD: Drivvåd tirsdag i vente – men her holder det tørtKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

DAGENSDK: X Factor-stjerne skal tirsdag i retten for grov vold: Så voldsomt var detX Factor-stjernen kan risikere op til seks års fængsel.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Statsborgerskab på spil: Somaliere i lattergasrus stukket med kniv under bandekonfliktSeks medlemmer af en odenseansk gadebande undgik i byretten at få frataget deres danske statsborgerskab efter dom for knivoverfald. Nu risikerer de i la

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Gaza er helt uden internet og telefonforbindelseLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Snart er det (næsten) helt slut med skærme i vuggestuer og børnehaverFremover er det kun i særlige tilfælde, eller hvis det kan begrundes fagligt, at pædagogerne må finde skærmen frem.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BTDK: Blæst bagover af Cornelius: Beder alle fans om én tingAndreas Cornelius var tirsdag tilbage i startopstillingen for FC København - hvad siger I til hans kamp?

Kilde: btdk | Læs mere ⮕