Heino Hansen gav ung fyr uforglemmelig aften: Modtog efterfølgende rørende takkekort

Heino Hansen gav tirsdag aften 18-årige Nikolaj fra Ulfborg en god aften som plaster på såret for at blive snydt for prins Christians fødselsdagsfest.Herefter skrev Heino Hansen i kommentarsporet til artiklen, at Nikolaj var velkommen til i stedet at komme til Mortensaften hos ham, som et plaster på såret.

»Jeg googlede Ulfborg og fandt ud af, hvor det ligger og kunne konstatere, at jeg skulle optræde relativt tæt på – nemlig Hanstholm Madbar,« fortæller Heino Hansen videre.Ud over Heino Hansen kunne man opleve komikerne Mikkel Klint Thorius, Natascha Brock, André Jakobsen, Michael Schøt og Mahamad Habane, og Heino Hansen sørgede for, at der var et bord til Nikolaj, Nikolajs forældre og Nikolajs ven Daniel.

Nikolaj troede han skulle have været med til prins Christians 18-års fødselsdagsgalla, der blev afholdt den 15. oktober på Christiansborg.»Jeg blev klog på, at de i Ulfborg er kendt for at have ulve, at ingen af dem rent faktisk har set ulve, at de har en bokseklub, hvor Nikolaj og hans far er trænere, og at han skal i beredskabsstyrelsen som værnepligtig om en måned.

»Det kan jeg så ikke prale med at være blevet klog på – men så har jeg jo det til fælles med Holstebro Kommune,« tilføjer han.

