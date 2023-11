Hawkings sidste teori

En længsel efter at drosle ned hærger den offentlige samtale. Kaare Dybvad Bek har skrevet et manifest for at redde respekten for arbejdet og Velfærdsdanmark.Det tog træet ved Hadrian’s Wall 300 år at nå sin majestætiske størrelse. Og en halv time at fælde.De ville ikke kunne vælge ét mandat til Folketinget, hvis de slog sig sammen.

Når kærligheden er svær eller smertefuld, kan det være fristende med simple forklaringer, der placerer årsagen uden for os selv. Men måske er det ikke altid fars eller mors skyld.Mudder på markerne, fugtige kældre, myg med vestnilfeber og oversvømmede gader. Danmark bliver sjaskvådt, når temperaturen forventeligt stiger 2,8 grader.

B.T.s dom over Magnussen: Skete pludseligt – sluttede med et voldsomt brag!Bang! Det skete nærmest ud af det blå. Danskeren var heldigvis okay. Læs mere ⮕

Ligue 1-brag aflyst: Fans smadrer Lyon-bus og sårer cheftrænerLæs mere her Læs mere ⮕

Konkurs, kærlighed og karriere: Sådan er 'Vild med dans'-stjernes liv i dagDen tidligere 'Vild med dans'-darling sætter for første gang ord på den konkurs, der ramte hendes multimillionær-mands firma med at brag Læs mere ⮕

Kæmpe drama til sidst: Smal sejr sender igen AaB alene til topsKlik og læs mere Læs mere ⮕

Forbudt glidevoks får nordmand smidt ud af World Cup-premiereSkiløberen Ragnhild Mowinckel nåede knap nok at tage hul på sæsonen, før hun blev diskvalificeret. Læs mere ⮕

Børsen JobSlutspurten er i gang: Sådan når du rabat på boligskatten inden nytår Læs mere ⮕