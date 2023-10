Om få uger skal et stort skib losse en 1.500 ton tung konstruktion på kajen. Men det er noget af en udfordring at få det til at ske, da havnen ikke længere har mulighed for at fjerne den løbende tilsanding af havnebassinerne.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaUndskyld jeg nævnte Lynetteholmen som et eksempel på mulighed, men der kan vel være andre tilsvarende områder, hvor tilsvarende opfyld kunne være aktuel, f.x udvidelsen af Aarhus havn. Steder hvor det - indenfor spuns/dige - kunne deponeres sikkert.

Sagens kerne er vel usikkerheden / risikoen for, at kemiske stoffer i sedimentet slippes løs i fjordvandet ved sædvanlig oppumpning og klapning.Jo mere der fyldes på, jo mere vil det komprimeres? Ja det tager tid, men kunne det ikke være en måde at løse problemerne ved klapninger. headtopics.com

Kunne man ikke spunse et 'vandområde' så fylde det opgravede materiale derind, så der var styr på det? Ja, det koster nok mere, men der er jo områder, hvor der er brug for fyld. Et af problemerne er at det indeholder så meget tyndtflydende materiale, at man ikke kan bruge det som fyld. Man kan ikke umiddelbart bygge oven på det opfyldte område. Nogle steder kan det være svært at lodde vanddybden, for det er ikke en klar grænse mellem fast bund og vand.

Det er een af de store skampletter på vores demokrati - det bukker under for forsigtighed og bureaukrati.

