Hans Engell: Mette Frederiksen får historisk øretæve

skandale. Både politisk og juridisk. En kæmpe øretæve til efterretningstjenester, anklagemyndighed, Justitsministeriet, regeringen og statsminister Mette Frederiksen. Mindre gør det ikke. For selvfølgelig er det en kæmpeskandale, at en årelang efterforskning, tiltalerejsning efter straffelovens hårdeste paragraffer, hemmelig overvågning, syv kendelser fra Højesteret plus diverse retsmøder i byret og landsret ender med, at det, hele befolkningen troede var den største spionskandale i historisk tid, ender som den totale maveplasker.

