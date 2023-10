Hans Engell: Et kæmpe nederlag for regeringen

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Fredag afgjorde Højesteret, at straffesagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort og Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, skal føres for delvist åbne døre.

Og ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, står blandt andre regeringen med håret i postkassen efter fredagens afgørelse. - Det er et kæmpe nederlag for regeringen, for anklagemyndigheden og for efterretningstjenensten, siger han og fortsætter. headtopics.com

- Det er en historisk afgørelse. Det er jo en af de mest alvorlige skandalesager, vi har haft, og det, at Højesteret i virkeligheden underkender anklagemyndigheden i den her sag, er jo et nederlag.Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, ser helt klart afgørelsen som en gigantisk problem for regeringen og anklagemyndigheden.

'Heri ligger nærmest en total underkendelse af PET, FE, anklagemyndigheden og regeringstoppens syn på FE-sagen,' lyder det fra Lasse Lund Madsen.Ifølge Hans Engell kan Claus Hjort ikke få armene ned efter Højesterets kendelse. Foto: Finn FrandsenOg ifølge Hans Engell er det da også Claus Hjort, der står som den helt store vinder som følge af kendelsen. headtopics.com

Læs mere:

EkstraBladet »

Hans Engell får politisk podcast hos Ekstra BladetEkstra Bladet har udvidet samarbejdet med avisens politiske kommentator Hans Engell ved at gøre ham til vært på en ny politisk podcast. Det skriver MediaWatch. ”Vi har besluttet, at vi vil samle vores kommentarer hos Hans Engell, fordi vi synes, at han er fremragende. Læs mere ⮕

Engell: Han kan være et dumt svinEkstra Bladets poiliske kommentator, Hans Engell, tegner et portræt at Troels Lund Poulsen, der har direkte kurs mod tronen i Venstre Læs mere ⮕

Stjerne straffet for betting: Ti måneders karantæneLæs mere her. Læs mere ⮕

ATP taber 5,8 milliarder - af dine pengeLæs mere her Læs mere ⮕

Officielt: Sandro Tonali får ti måneders karantæneLæs mere her Læs mere ⮕

Beskæftigelsesminister om asbest-sager: Fængselsstraf er en mulighedKlik og læs mere Læs mere ⮕