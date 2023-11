Haner kan muligvis genkende deres eget spejlbillede

Det går kort fortalt ud på, at forskerne afsætter en rød prik et sted på et dyr, hvorefter dyret placeres foran et spejl. Hvis dyret ser den røde prik på sig selv og reagerer på den, for eksempel ved at forsøge at fjerne prikken, peger det på, at dyret godt ved, at ‘det er mig, der er i spejlet’.Da hanerne i undersøgelsen havde en fremmed hane inden for sit synsfelt, galede de op som alarm om, at der var fare på færde.

Hvis en hane derimod kun så sit eget spejlbillede, var den langt mere stille – ligesom når den er alene og uden for fare. Når en hane ser en anden hane, galer den op (til venstre). Når den ser sig selv, er den stille (til højre). Udsnit af figur fra den videnskabelige artikel. (Kilde:

Ifølge forskerne fra Bonn Universitet i Tyskland er den adfærd en indikation om, at haner har selvbevidsthed, skriver New Scientist.Én af forskerne bag studiet, Sonja Hillemacher, fortæller også til New Scientist, at testen giver grund til at overveje, om dyr generelt har en højere grad af selvbevidsthed end før antaget.

»Hvis haner kan skelne mellem deres eget spejlbillede og synet af en artsfælle, er det sandsynligt, at denne kognitive evne er langt mere udbredt end tidligere antaget,« skriver forskerne iHun og den uvildige forsker Nathan Emery fra Queen Mary University of London, nævner dog begge over for New Scientist, at der skal testes mere på området, før man kan sige, at haner reelt har selvbevidsthed.

