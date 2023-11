Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorfor

At sætte en plastikflaske i spænd ved bilens hjul kan virke både underligt og tilfældigt, men faktisk er der mange tanker bag galskaben. Næsten alle bruger peber i køkkenet: Det er guld værd i vaskemaskinenDu vil nemlig ikke tro dine egne ører, når du hører, hvad formålet er.

Det er nemlig en effektiv metode at stjæle biler på, og faktisk politiet har nu bedt offentligheden om hjælp. Derfor er det også vigtigt at oplyse de uvidende om denne trend, der er begyndt at brede sig inden for biltyverier. Videoen har allerede nået mere end 6 millioner visninger. Derefter placerer de en tom plastikflaske ved bilens dæk på passagersiden, hvor den nemt kan presses ind.

Denne tilsyneladende ubetydelige handling er nøglen til deres succes for biltyvene, da bilejerne ofte ikke lægger mærke til plastikflasken, før de har sat sig ind i bilen. Når ejeren starter motoren og begynder at køre, opstår der en mærkelig lyd fra dækkene ved passagersædet. headtopics.com

