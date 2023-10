Han overvejede selv at flytte ind: Bjarke Ingels i mål med omstridt prestigeprojekt

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases. Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.Danmarks første ptx-udbud har uddelt støtte til seks projekter, men interessen var langt størreDanmarks første udbud af støtte til power-to-x-projekter er blevet afgjort.

“Vi investerer massivt i en teknologi, der omdanner grøn strøm til brint og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib,” udtaler klimaminister Lars Aagaard (M) i meddelelsen.Energistyrelsen har modtaget ansøgninger for mere end fire milliarder kroner, selv om puljen kun indeholder 1,25 mia. kr. headtopics.com

Det betyder, at markedsinteressen for at få støtte til at opføre ptx-anlæg er stor, konstaterer klimaministeren. “Jeg er glad for, at branchen har vist så stor interesse for at komme i gang,” siger han i meddelelsen.

power-to-x (ptx) er en metode, der kan producere grønne brændstoffer ved blandt andet at bruge strøm fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller.

