Han er sigtet for overgreb på 13-årig og drabet på Emilie Meng: Nu er der nyt i sagen om den 32-årige

Ved 21-tiden en skæbnesvanger lørdag aften kørte han fra hjemmet for at tanke benzin på en tankstation i nærheden. Dette udførte han, som om alt var normalt, og han brugte 301 kroner til at tanke bilen.Nabo til den 32-årige sigtede i Emilie Meng-sagen taler ud: “Jeg er jo stadig rystet”Denne opdagelse er blevet kaldt"særdeles interessant" af tidligere drabschef og leder af politiets rejsehold, Bent Isager-Nielsen.

"Det skal selvfølgelig udbores, hvis der er flere timer, hvor han har været væk. Det understreger måske, at det ikke bare er en overlegen psykisk frihedsberøvelse med trusler. Noget tyder på, at hun måske kunne være fysisk bundet." fortæller Bent Isager-Nielsen.

Der er også spekulation om, hvorfor Korsørmanden forlod sit hus under kidnapningen. Den tidligere drabschef, Kurt Kragh, spekulerer, om det kan indikere, at han havde planer om at flygte eller om, hvordan han handlede koldt og kynisk under hele forløbet.

Sagen har taget en endnu mørkere drejning med de nye oplysninger om, at den sigtede mand nu også er sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drabet på den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt ved Korsør Station i 2016.

Hendes lig blev fundet knap seks måneder senere langt fra stedet. Derudover er manden sigtet for voldtægtsforsøg, forsøg på frihedsberøvelse og vold og trusler mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø i november 2022.

