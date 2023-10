Hamas var upopulær i store dele af Gazas befolkning før angrebet på Israel

Selvom meningsmålinger i 2023 indikerer, at et flertal af Gazas befolkning var imod at bryde våbenhvilen med Israel, stoppede det ikke Hamas' angreb i oktober. (Foto: Mohammed musthafa p / Shutterstock)Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som ’Forskerne formidler’.

Alligevel så Gazas befolkning ikke meget håb for ændringer ved hjælp af et valg. Der har ikke været valg siden 2006, så et flertal af indbyggerne i Gaza i dag er

Støtte til væbnet modstand var ikke altid til stede.

Hun fortæller, at »det nye er følelsen af desperation, som kan mærkes i de grænser, folk nu er villige til at krydse, grænser, der engang var ukrænkelige.«Sara Roy hævder, at befolkningen i Gaza – især de 75 procent, som er under 30 år – følte vidt forskellige tilhørsforhold til Hamas’ ideologi eller krav på islamisk legitimitet.

Hamas, bemærkede de, betalte løn, når andre ikke kunne. Risikoen for at komme i israelske soldater sigtekorn var en kalkuleret og acceptabel fare, hvis det resulterede i løn., gjorde de det i den tro, at kun en sådan modstand – ikke valgpolitik – ville mindske effekten af den israelske blokade og belejring.

Samtidig gav de adspurgte udtryk for udmattelse og hjælpeløshed over for Hamas’ korruption samt den fortsatte arbejdsløshed og fattigdom i Gaza.

Hvordan det vil udmønte sig i støtte til alternativer til Hamas i de kommende måneder, er stadig uvist. Meget vil afhænge af, hvordan internationale interessenter genvinder Gaza-indbyggernes tillid, mens de hjælper dem med at finde meningsfulde alternativer til en regering og militant organisation, de engang anså for at være korrupte og ude af stand til at opfylde deres mest grundlæggende behov.

